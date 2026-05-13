Aggiungi il Resto del Carlino alle tue fonti preferite di Google | qui il link per restare sempre aggiornato

Se vi capita di cercare notizie su Google e di trovare solo siti sconosciuti, mentre i quotidiani a cui siete abituati scompaiono dai risultati, ora c’è una novità. È possibile aggiungere il Resto del Carlino tra le fonti preferite di Google, così da ricevere aggiornamenti più affidabili e vicini ai propri interessi. Questa funzione permette di personalizzare le ricerche, mantenendo sempre sotto controllo le notizie provenienti da fonti di fiducia.

Bologna – Avete mai cercato una notizia su Google e ritrovato soltanto siti che non conoscete, mentre i vostri giornali di fiducia erano spariti? Da oggi, potete cambiare le cose. E bastano trenta secondi. La novità di Google. Google ha appena lanciato in Italia una funzione che si chiama "Fonti Preferite". Funziona così: quando cercate un argomento di attualità, potete dire a Google quali testate volete vedere più spesso tra le notizie principali. Niente più algoritmo che decide per voi: siete voi a scegliere chi vi informa. La funzione è semplicissima da usare: cercate un tema di attualità, comparirà il riquadro "Notizie principali" e accanto troverete un'icona a forma di stella.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Oggi su QS Sport Magazine, inserto mensile del Quotidiano Nazionale (Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione), trovate un mio articolo dedicato alla nuova Biblioteca dello Sport intitolata a Gianni Mura. Grazie mille a Paolo Maggioni, che per l'intervista. #bi x.com

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