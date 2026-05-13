Aggiungi Il Giorno alle tue fonti preferite di Google | qui il link per restare sempre aggiornato

A partire da oggi, è possibile aggiungere Il Giorno alle fonti preferite su Google, permettendo agli utenti di ricevere aggiornamenti più facilmente da questa testata. Questa novità consente di rimanere informati senza dover navigare tra diversi siti, offrendo un modo più diretto per accedere alle notizie di fiducia. La funzione è disponibile attraverso un link specifico, che permette di integrare il quotidiano tra le fonti preferite.

Milano – Avete mai cercato una notizia su Google e ritrovato soltanto siti che non conoscete, mentre i vostri giornali di fiducia erano spariti? Da oggi, potete cambiare le cose. E bastano trenta secondi.. La novità di Google. Google ha appena lanciato in Italia una funzione che si chiama "Fonti Preferite". Funziona così: quando cercate un argomento di attualità, potete dire a Google quali testate volete vedere più spesso tra le notizie principali. Niente più algoritmo che decide per voi: siete voi a scegliere chi vi informa. La funzione è semplicissima da usare: cercate un tema di attualità, comparirà il riquadro "Notizie principali" e accanto troverete un'icona a forma di stella.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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