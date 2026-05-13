Nel mondo del wrestling, si parla di un possibile trasferimento di due wrestler dal roster WWE a quello di AEW. I due atleti, precedentemente in WWE, sarebbero oggetto di pressioni da parte di alcuni membri interni di AEW per unirsi al loro team. La notizia circola dopo la recente partenza di Kingston e Woods dalla WWE, lasciando aperta la possibilità di un loro ingresso nel nuovo ambiente.

I membri del roster AEW starebbero già spingendo per l’arrivo di Kofi Kingston e Xavier Woods dopo il loro addio alla WWE. Kingston e Woods potrebbero non restare free agent ancora a lungo, perché sembra che in AEW ci sia già un forte interesse interno nel volerli portare nella compagnia. Secondo Fightful Select, all’interno del mondo del wrestling cresce la convinzione che la AEW sia la destinazione più probabile per i due ex membri dei New Day dopo la loro uscita dalla WWE. La AEW sogna il colpo grosso: i New Day nel mirino. Il report sottolinea che Kingston e Woods, quest’ultimo noto anche con il nome di Austin Creed al di fuori della WWE, hanno già alcuni impegni pubblici programmati, tra cui la partecipazione al GalaxyCon prevista per questo mese, con altre apparizioni che dovrebbero essere annunciate a breve.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: The New Day in arrivo? Cresce il pressing interno per Kingston e Woods

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