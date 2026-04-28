È deceduto Padre Damiano, figura nota nel panorama religioso e culturale nazionale. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente, suscitando cordoglio tra le persone che hanno condiviso con lui momenti significativi. La sua presenza ha influenzato numerosi aspetti della vita comunitaria e spirituale nel corso degli anni. La notizia si diffonde tra amici, fedeli e rappresentanti delle istituzioni, che ricordano con rispetto il suo operato.

La scomparsa di una figura storica lascia sempre un segno profondo nella comunità, soprattutto quando il suo percorso si intreccia con la crescita spirituale e culturale di un territorio. È in questo solco che si inserisce la notizia della morte di padre Damiano Bova, per anni punto di riferimento della Basilica di San Nicola e protagonista della vita religiosa di Bari. All’età di 95 anni si chiude così una lunga esperienza segnata da fede, impegno ecclesiale e attenzione al dialogo tra culture. Un cammino iniziato molti decenni fa e costruito attraverso incarichi di grande responsabilità e una presenza costante nella comunità domenicana. Leggi anche: Don Dino Pistolato, morto il prete degli ultimi: “Con lui Venezia perde un punto di riferimento” La vita e il ministero di padre Damiano Bova.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio Padre Damiano, lutto per l’Italia: il triste annuncio

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