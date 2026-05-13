Ad Atessa arriva la straordinaria Misa Criolla di Ariel Ramírez

Ad Atessa si prepara un nuovo evento musicale con l’esecuzione della “Misa Criolla” di Ariel Ramírez, noto compositore argentino. Dopo i successi della “Misa Tango” e i concerti a lume di candela nelle chiese locali, l’appuntamento promette di coinvolgere il pubblico con un’altra interpretazione intensa di questa composizione religiosa. L’evento si aggiunge alle recenti iniziative culturali che hanno riscosso grande attenzione nella comunità.

Dopo il successo della “Misa Tango” e dei suggestivi concerti a lume di candela ospitati nelle chiese cittadine, Atessa si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento di grande intensità artistica e spirituale: la celebre “Misa Criolla” del compositore argentino Ariel Ramírez.L’evento si terrà.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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