Torna il treno storico sulla Novara-Varallo | ad aprile secondo viaggio dell' anno

Ad aprile riprendono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla linea Novara-Varallo. La seconda corsa dell’anno è prevista per domenica 12 aprile, offrendo ai passeggeri l’opportunità di attraversare la ferrovia della Valsesia a bordo di una locomotiva a vapore. L’iniziativa permette di vivere un’esperienza legata alle tradizioni ferroviarie, con il treno che riprende il suo percorso lungo la tratta tra le due località.

Ad aprile ripartono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. Domenica 12 aprile sarà infatti possibile prendere parte a un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore. L'evento è organizzato da Fondazione Fs Italiane. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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