AcquARTtime torna l' attesa mostra annuale di acquerello da ARTtime

L'esposizione dedicata all'acquerello organizzata annualmente da ARTtime sta per tornare, portando con sé una vasta selezione di opere provenienti da diversi paesi. La mostra si svolgerà nei prossimi giorni e presenterà lavori di artisti emergenti e affermati, offrendo un panorama variegato di tecniche e stili. L'evento, che si tiene ormai da diversi anni, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

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