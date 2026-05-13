AcquARTtime torna l' attesa mostra annuale di acquerello da ARTtime

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esposizione dedicata all'acquerello organizzata annualmente da ARTtime sta per tornare, portando con sé una vasta selezione di opere provenienti da diversi paesi. La mostra si svolgerà nei prossimi giorni e presenterà lavori di artisti emergenti e affermati, offrendo un panorama variegato di tecniche e stili. L'evento, che si tiene ormai da diversi anni, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del genere.

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Ritorna l'atteso appuntamento con l'acquerello che ogni anno ARTtime organizza con brio ed entusiasmo; innumerevoli le sorprese in serbo per questa mostra internazionale. Venerdì 15 maggio alle ore 11:30 apre i battenti l'esposizione “AcquARTtime”.L'acquerello è una delle tecniche artistiche più.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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