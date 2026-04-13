Emozioni in acquerello mostra di pittura

Sabato 16 maggio, nelle scuderie monumentali di Villa Contarini, si tiene una mostra collettiva di acquerelli organizzata dall’Accademia dell’acquerello di Padova. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18 e presenta opere realizzate da diversi artisti. La mostra intende mettere in luce diverse tecniche e soggetti attraverso le creazioni di vari pittori.