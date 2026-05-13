AbbaShow al Teatro Rosmini | coreografie e costumi iconici per rivivere la leggenda del pop
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Sabato 16 maggio, alle 21, arriva sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero "AbbaShow – The Golden Years", il primo tributo italiano agli Abba, direttamente dalla trasmissione televisiva "Tali e Quali" di Rai Uno.Uno spettacolo travolgente tra colori, luci, coreografie e costumi iconici, che.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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