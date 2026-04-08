La leggenda dello space rock arriva nel novarese | i Gong in concerto al Teatro Rosmini

Nel Novarese si prepara un evento musicale con i Gong, band nota per il loro ruolo nello space rock sin dagli anni ’70. La formazione, nata nel 1969, si esibirà al Teatro Rosmini di Borgomanero, portando sul palco un repertorio che copre oltre cinque decenni di attività. La data segna il ritorno dal vivo di un gruppo che ha influenzato generazioni di ascoltatori e musicisti.

I Gong portano la loro storia sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero. La leggendaria formazione, nata nel 1969 su iniziativa di Daevid Allen, torna dal vivo per un concerto che attraversa oltre cinquant'anni di sperimentazione sonora.La formazione attualeIl gruppo prosegue oggi il proprio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Musica, sul palco del Teatro Rosmini Sasha Torrisi nel concerto omaggio a Lucio BattistiUn artista carismatico che ha condiviso il palco con nomi come Vasco Rossi, Ligabue, U2 e Alanis Morissette, e che ora rende omaggio a una icona...

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