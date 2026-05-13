A Verano di Farini s’inaugura un nuovo vivaio

Da ilpiacenza.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio alle ore 15 si terrà l’inaugurazione di un nuovo vivaio a Verano di Farini, nei pressi di Pradovera. La struttura rappresenta il rilancio di un’attività storica del territorio, attiva da più di 35 anni. L’evento coinvolge la comunità locale e segna l’apertura ufficiale di un punto di riferimento nel settore del florovivaismo.

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Sarà ufficialmente inaugurato domenica 17 maggio alle ore 15, in località Verano nel comune di Farini, nei pressi di Pradovera, un nuovo vivaio che rilancia una realtà storica del territorio, presente da oltre 35 anni. La scelta di Sara Guglieri, già titolare di un negozio di fiori a Farini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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