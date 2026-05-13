A Verano di Farini s’inaugura un nuovo vivaio
Domenica 17 maggio alle ore 15 si terrà l’inaugurazione di un nuovo vivaio a Verano di Farini, nei pressi di Pradovera. La struttura rappresenta il rilancio di un’attività storica del territorio, attiva da più di 35 anni. L’evento coinvolge la comunità locale e segna l’apertura ufficiale di un punto di riferimento nel settore del florovivaismo.
Sarà ufficialmente inaugurato domenica 17 maggio alle ore 15, in località Verano nel comune di Farini, nei pressi di Pradovera, un nuovo vivaio che rilancia una realtà storica del territorio, presente da oltre 35 anni. La scelta di Sara Guglieri, già titolare di un negozio di fiori a Farini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Ciclismo. La Mobilieri pronta al debutto. Nuovo vivaio, lavori in corsoTre i momenti che hanno caratterizzato la presentazione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco e il programma del 2026.
Plenitude inaugura il nuovo store di CataniaIl 1° aprile ha aperto le porte al pubblico il nuovo Plenitude Store di Catania, situato in via Giacomo Leoprardi 8-10, pensato per chi vuole...
In località Verano un nuovo vivaio rilancia una realtà storica del territorio, presente da oltre 35 anni Confagricoltura Piacenza facebook
A Farini rifiorisce una storica attività: domenica inaugura un nuovo vivaioSarà ufficialmente inaugurato domenica 17 maggio alle ore 15.00, in località Verano nel comune di Farini, un nuovo vivaio che rilancia una realtà storica ... piacenzasera.it
Farini e San Cristoforo, al via a Milano la gara per gli ex ScaliAgli inizi del Novecento Farini era lo scalo più grande d’Italia per il trasporto merci su rotaia. Oggi si propone come tassello di una importante rigenerazione urbana. Ultima grande area da ... ilsole24ore.com