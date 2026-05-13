A Udine tre giorni tra scienza arte biodiversità con DiverSimili Festival
A Udine si svolge DiverSimili Festival, una manifestazione di tre giorni dedicata a scienza, arte e biodiversità. L’evento si concentra su come la vita si adatta alla città e su come il cervello elabora le percezioni sensoriali. Vengono esplorate anche le trasformazioni nelle relazioni con le altre persone, la natura e la tecnologia, attraverso approfondimenti e attività legate al tema del festival. Questa edizione rappresenta la sesta volta che l’evento si tiene nella città.
Come si adatta la vita alla città? Come il cervello elabora ciò che tocchiamo, vediamo, ascoltiamo? Come si trasforma una relazione — con l’altro, con la natura, con la tecnologia — in un atto creativo? Sono le domande al centro di DiverSimili 2026, la sesta edizione del festival organizzato.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
Ecco "Utopie possibili". Tre giorni tra arte e scienzaTre giornate di incontri per mettere in relazione arte e scienza come strumenti di lettura del presente.
Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità con il Villaggio ColdirettiTempo di lettura: 2 minutiSalerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno...