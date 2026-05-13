A Udine tre giorni tra scienza arte biodiversità con DiverSimili Festival

A Udine si svolge DiverSimili Festival, una manifestazione di tre giorni dedicata a scienza, arte e biodiversità. L’evento si concentra su come la vita si adatta alla città e su come il cervello elabora le percezioni sensoriali. Vengono esplorate anche le trasformazioni nelle relazioni con le altre persone, la natura e la tecnologia, attraverso approfondimenti e attività legate al tema del festival. Questa edizione rappresenta la sesta volta che l’evento si tiene nella città.

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