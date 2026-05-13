In un’intervista ai nostri nonni, è stato ricordato come, nel passato, il tempo libero fosse poco e l’occupazione costante. Fin dall’infanzia, erano coinvolti in attività pratiche come il lavoro nei campi, la gestione degli animali o i lavori domestici. La loro quotidianità si distingue per una routine fatta di impegno continuo, diversa da quella odierna, e lascia emergere un approccio al tempo più strutturato e meno dedicato all’ozio.

Da un’intervista ai nostri nonni è emerso che, ai loro tempi, annoiarsi era quasi un lusso. Fin da piccoli, erano sempre occupati a dare una mano alla famiglia, andando a lavorare nei campi piuttosto che a governare gli animali o aiutare nelle faccende domestiche. Inoltre, a quei tempi, non esistevano i dispositivi elettronici che abbiamo oggi e con i quali, purtroppo, passiamo gran parte del nostro tempo. La signora Fausta, nonna di Teresa, ha raccontato che, nel dopoguerra, i bambini si divertivano con il poco che avevano, come ad esempio creare bambole con stracci e legnetti. La nonna di Cesare, invece, si distendeva su un prato e inventava storie fantastiche, lasciandosi ispirare dalle nuvole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A tu per tu con i nonni, dialogo sul tempo creativo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Brother Rehearsed A Fake Health Scare On My Porch—My Doorbell Camera Exposed Everything

Notizie correlate

Il valore del tempo nell’oncologia. A tu per tu con Alessia CiarrocchiNell’ambito dell’iniziativa ‘Conversazioni’, anche oggi al Tecnopolo il pubblico avrà l’opportunità di conoscere una personalità di alto profilo nel...

Mattia Berveglieri: «La moda non avrà un impatto sul nostro piianeta solo quando smetteremo di vestirci». A tu per tu con l'imprenditore e content creator che ci spiega cosa indossiamo (davvero)Berveglieri entra nei negozi di moda, soprattutto di grandi catene nel cuore di Milano, e va dritto all'etichetta dei capi esposti: ne commenta la...