A Giammoro sbarca la prima nave portacontainer

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso il Terminal Duferco a Giammoro, si è completata con successo la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”. La nave ha raggiunto il porto senza incidenti, posizionandosi sul pontile situato sul lato di Milazzo. È la prima volta che una nave di questa portata approda in questa zona, segnando un nuovo passaggio per le attività portuali locali.

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In mattinata si è svolta con pieno successo e in totale sicurezza la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”, presso il pontile del Terminal Duferco in località Giammoro, lato Milazzo.Si tratta della prima nave portacontainer di questa tipologia e dimensione, con una.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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