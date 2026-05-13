A Giammoro sbarca la prima nave portacontainer

Questa mattina, presso il Terminal Duferco a Giammoro, si è completata con successo la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”. La nave ha raggiunto il porto senza incidenti, posizionandosi sul pontile situato sul lato di Milazzo. È la prima volta che una nave di questa portata approda in questa zona, segnando un nuovo passaggio per le attività portuali locali.

In mattinata si è svolta con pieno successo e in totale sicurezza la manovra di ormeggio della nave portacontainer “X-Press Sagarmala”, presso il pontile del Terminal Duferco in località Giammoro, lato Milazzo.Si tratta della prima nave portacontainer di questa tipologia e dimensione, con una.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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