A Bagheria una stanza sensoriale per bambini affetti da autismo
A Bagheria è stata inaugurata una stanza sensoriale dedicata ai bambini affetti da autismo, realizzata dall’associazione Redivivi con il supporto di UniCredit. La struttura è progettata per offrire uno spazio dedicato alle terapie e al supporto dei minori coinvolti. La realizzazione di questa stanza rappresenta un intervento diretto nel settore del supporto ai bambini con bisogni speciali.
Una stanza sensoriale per minori affetti da autismo è stata realizzata a Bagheria da Redivivi, grazie al contributo di UniCredit. L’associazione Redivivi è stata costituita nel 1993 per creare nel quartiere San Filippo Neri di Palermo un punto di riferimento per famiglie, giovani e anziani che.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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