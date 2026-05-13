A Bagheria una stanza sensoriale per bambini affetti da autismo

A Bagheria è stata inaugurata una stanza sensoriale dedicata ai bambini affetti da autismo, realizzata dall’associazione Redivivi con il supporto di UniCredit. La struttura è progettata per offrire uno spazio dedicato alle terapie e al supporto dei minori coinvolti. La realizzazione di questa stanza rappresenta un intervento diretto nel settore del supporto ai bambini con bisogni speciali.

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