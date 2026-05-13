300mila euro contro gli allagamenti nelle case | pubblicato il bando del Comune
Il Comune di Padova ha reso pubblico un bando da 300mila euro destinato ai cittadini per interventi di prevenzione contro gli allagamenti. Il finanziamento mira a sostenere le famiglie nelle misure di protezione delle abitazioni dal maltempo, fenomeno che si verifica con frequenza crescente negli ultimi anni. La somma disponibile sarà distribuita attraverso specifici interventi approvati nel settore della sicurezza domestica.
Il comune di Padova ha pubblicato un nuovo bando da 300mila euro per aiutare i cittadini a difendere le proprie case dal rischio di allagamenti causati dal maltempo, un fenomeno sempre più frequente negli ultimi anni.Il contributo servirà ad acquistare e installare dispositivi anti allagamento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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