Bellaria nuovo affidamento per i mercatini serali | pubblicato il bando del Comune

Il Comune di Bellaria ha pubblicato un bando per affidare la gestione dei mercatini serali estivi, dopo la conclusione del contratto precedente con Promo D S.r.l. che si era occupata dell’organizzazione dal 2023 al 2025. La procedura aperta mira a individuare un nuovo soggetto incaricato di curare l’evento durante la stagione in corso. La scelta avverrà secondo le modalità previste dal bando pubblicato.

Il bando, la cui pubblicazione fa seguito ed è strettamente legata all'approvazione del nuovo Regolamento sul commercio su aree pubbliche di Bellaria Igea Marina, è già online con scadenza fissata a mercoledì 18 marzo Giunto il termine naturale e programmato della precedente convezione – con Promo D S.r.l. che ha avuto in gestione l'organizzazione dei mercatini serali estivi per il triennio 2023–2025 - l'Amministrazione comunale ha avviato la proceduta aperta per l'affidamento del medesimo servizio per i prossimi tre anni, ossia dall'estate 2026 a quella 2028 compresa, con facoltà di estensione per un quarto anno. Il bando, la cui pubblicazione fa seguito ed è strettamente legata all'approvazione del nuovo Regolamento sul commercio su aree pubbliche di Bellaria Igea Marina, è già online con scadenza fissata a mercoledì 18 marzo.

