Durante la 24 ore sul circuito di Nürburgring Nordschleife, le sfide sono molteplici e il ritmo si mantiene intenso per tutta la durata della gara. I partecipanti devono affrontare un tracciato di 25 chilometri, dove ogni piccolo errore può compromettere il risultato finale. In questa competizione, una volta che si verificano problemi o svantaggi, recuperare posizioni diventa praticamente impossibile, rendendo il risultato finale molto difficile da cambiare.

In un giorno di gara tutto può succedere, specialmente nel leggendario Nürburgring Nordschleife. Nei 25km dell’Infero Verde ogni minimo errore può pregiudicare l’intero lavoro svolto, una corsa atipica in cui recuperare è semplicemente impossibile. A differenza di altre prove di durata, la 24h del Ring ha delle peculiarità che non esistono altrove. La prima è data dalla differenza di auto contemporaneamente in azione: 161vetture di varie classi che hanno delle considerevoli velocità diverse. A questo si aggiunge il fatto che, a meno di sospensioni con bandiera rossa, non è possibile neutralizzare l’evento con una Safety Car. Il Ring ha studiato un sistema di ‘CODE 60’ che permette di limitare la competizione esclusivamente in una determinata area in cui si è verificato un incidente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24h Nürburgring, una gara particolare. Recuperare è impossibile

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ADAC 24H Nürburgring Qualifiers | Samstag

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