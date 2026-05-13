14 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio è il 134º giorno dell’anno nel calendario gregoriano e segna il compleanno di persone con caratteri curiosi e dinamici. Questi individui sono spesso descritti come aperti mentalmente e desiderosi di scoprire nuove cose. In questa giornata vengono anche pubblicati oroscopi e almanacchi dedicati alle previsioni zodiacali, offrendo spunti sulle caratteristiche dei nati in questo giorno.

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Il 14 maggio è il 134º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e dinamico, con una mente aperta e una grande voglia di scoprire.Santo del giorno: San Mattia, apostolo.Proverbio del giorno: Per San Mattia, la vite mette la via.Fatti salienti: Nel 1998 muore Frank Sinatra, una.🔗 Leggi su Veronasera.it

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