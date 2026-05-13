Il film Il Diavolo Veste Prada 2 continua a raccogliere successi in tutto il mondo, attirando l’attenzione anche su una questione contrattuale legata all’attrice protagonista. Circolano voci su un accordo che avrebbe garantito a Meryl Streep 12,5 milioni di euro a testa, segnalando una posizione di forte peso nelle trattative cinematografiche. Tra le indiscrezioni, si parla di una scelta fatta dall’attrice che potrebbe avere ripercussioni nel settore di Hollywood.

Mentre Il Diavolo Veste Prada 2 continua ad ottenere grandi risultati al botteghino di tutto il mondo, in rete emerge un nuovo dettagli che fa capire tutto il potere contrattuale di Meryl Streep. L’attrice infatti non si è limitata a strappare un cachet stellare per il suo ritorno nei panni della glaciale Miranda Priestly nel nuovo film, ma ha deciso di riscrivere le regole del gioco, trasformando la sua forza negoziale in un manifesto di parità salariale che ha già fatto storia a Hollywood. Secondo quanto rivelato da Variety, la tre volte premio Oscar ha negoziato un accordo da 12,5 milioni di dollari per sé, ma il colpo da maestro è arrivato subito dopo: ha preteso che le sue co-star Anne Hathaway ed Emily Blunt ricevessero esattamente la stessa cifra.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 12,5 milioni a testa per Il Diavolo veste Prada 2: dietro c’è una scelta di Meryl che potrebbe cambiare Hollywood

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Perché Il diavolo veste Prada 2 è un film che potete perdere (Recensione)

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