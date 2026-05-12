Zverev ristorante non lo riconosce e… non lo fa entrare | Non hai prenotato

Il tennista tedesco è stato fermato all’ingresso di un ristorante romano perché il personale non lo ha riconosciuto e ha rifiutato di farlo entrare, sostenendo che non aveva una prenotazione. L’episodio è avvenuto martedì 12 maggio, mentre lo sportivo si trovava in città in vista della partita degli Internazionali d’Italia 2026 contro un avversario italiano. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali.

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