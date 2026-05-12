Zverev ristorante non lo riconosce e… non lo fa entrare | Non hai prenotato
Il tennista tedesco è stato fermato all’ingresso di un ristorante romano perché il personale non lo ha riconosciuto e ha rifiutato di farlo entrare, sostenendo che non aveva una prenotazione. L’episodio è avvenuto martedì 12 maggio, mentre lo sportivo si trovava in città in vista della partita degli Internazionali d’Italia 2026 contro un avversario italiano. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media locali.
(Adnkronos) – Alexander Zverev 'rimbalzato' in un ristorante romano. Il tennista tedesco, che oggi, martedì 12 maggio, sfida l'azzurro Luciano Darderi per un posto ai quarti degli Internazionali d'Italia 2026, ma che ieri sera ha vissuto una piccola disavventura. Zverev si è presentato, insieme al fratello Mischa, a tarda sera da Zuma, noto ristorante del . L'articolo Zverev, ristorante non lo riconosce e. non lo fa entrare: “Non hai prenotato” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Perché lo devi far diventare un caso? Zuma, uno dei migliori ristoranti giapponesi che abbiamo in Italia, lavora così su prenotazione: visto i costi, una volta esauriti i tavoli non ti fa entrare anche se ti chiami Zverev perché non ci sono più posti. #Lei non sa chi s x.com
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