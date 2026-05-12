Gli studenti di Agrigento hanno riaperto alcune miniere di zolfo abbandonate, portando avanti un’operazione di recupero di siti lasciati in stato di abbandono. Questi luoghi, che versano in condizioni di degrado, sono stati riqualificati grazie all’intervento di gruppi di giovani. La loro azione si inserisce in un contesto di difficoltà economiche e debiti accumulati, in contrasto con i tentativi di grandi investimenti pubblici che hanno invece incontrato insuccessi.

? Domande chiave Come hanno fatto gli studenti a recuperare siti con milioni di debiti?. Perché i grandi investimenti pubblici hanno fallito dove i giovani hanno vinto?. Cosa ha scoperto Beatrice Vita scavando tra le radici dei suoi antenati?. Come ha fatto un geologo a creare un museo senza fondi pubblici?.? In Breve Studenti dell'istituto Enrico Fermi collaborano con l'università di Palermo per la Ciavolotta.. Archeologo Luca Zambito e docente Beatrice Vita coordinano i percorsi guidati.. Geologo Giuseppe Chiarelli crea un museo privato presso la miniera Taccia Caci.. L'allagamento della miniera influenzò la produzione letteraria di Luigi Pirandello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zolfare di Agrigento: gli studenti riaprono le miniere abbandonate

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