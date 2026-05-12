Giancarlo Bozzo, fondatore di Zelig, ha raccontato che nei primi anni l’esperienza è stata difficile, con poche risorse a disposizione. Ha affermato che per fare comicità è necessario avere capacità di autocritica, sottolineando che la sinistra politica ha più facilità rispetto alla destra. Ha menzionato Maurizio Milani come il comico più sottovalutato e Enrico Brignano come il più presuntuoso. Lo spettacolo ha ospitato e spesso lanciato molti dei principali talenti comici degli ultimi quarant’anni.

Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 20 maggio 2026. Il ricordo più vivido di quella serata? «Le 5 mila persone arrivate, in un locale con 120 posti a sedere. Il traffico in tilt in tutto il quartiere, i tamponamenti. E poi i due mega fari puntati verso il cielo. La gente chiedeva: “C’è l’antiaerea perché Gheddafi ci sta attaccando?”. E l’emozione. La mia». L’incasso della serata lo ricorda? «Era tutto offerto, ci abbiamo rimesso. Ma non rimpiango nulla». Il primo a esibirsi chi fu? «Io, che presentavo. E Claudio Bisio, Paolo Rossi, Antonio Catania. Nella prima settimana in cartellone c’erano David Riondino, che amerò per sempre, e Angela Finocchiaro.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zelig, parla il fonmdatore Giancarlo Bozzo: «I primi anni di Zelig ho fatto la fame. Per fare comicità bisogna essere capaci di autocritica: la sinistra è avvantaggiata, a destra fanno più fatica. Il comico più sottovalutato è Maurizio Milani; quello più presuntuoso Enrico Brignano»

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