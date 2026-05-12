Le zecche, di solito associate a zone rurali o boschive, sono presenti anche in aree urbane. La presenza di topi, considerati serbatoi di numerosi patogeni, può favorire la diffusione di questi parassiti tra le persone. In alcune zone della città, sono stati segnalati casi di zecche che si insediano in parchi e giardini pubblici. La loro diffusione rappresenta un possibile rischio di trasmissione di malattie.

Roma, 12 maggio 2026 – Ma le zecche si trovano anche in ambiente cittadino? E quanto incide il cambiamento climatico sul loro sviluppo? Lo abbiamo chiesto a Maurizio Ruscio, medico che da una vita studia e cura le malattie trasmesse all’uomo da questi parassiti, Lyme ed encefalite sono rispettivamente le più conosciute e le più gravi. Zecche a maggio: sono anche in città?. “Le zecche hanno l’obiettivo di cercare un ospite, perché solo dopo un pasto di sangue possono trasformarsi nello stadio successivo – premette il medico -. Non sono tanto vincolate all’ambiente silvestre anche se naturalmente è più comune trovarle nei boschi e nei prati. Ma non si può escludere di correre rischi anche negli ambienti cittadini, nell’erba ai margini dei marciapidi dopo che sono passati i cani e soprattutto nei parchi dove vivono gli uccelli terraioli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zecche sull’uomo, qual è il rischio in città e cosa c’entrano i topi, “formidabili serbatoi di patogeni”

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