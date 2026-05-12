Durante l'episodio del 11 maggio di RAW, si è assistito a un passaggio di consegne tra Asuka e IYO SKY, segnando un momento significativo nello svolgimento delle storyline. L'evento ha anche evidenziato le ripercussioni dell'evento Backlash, portando alla luce nuove dinamiche tra i wrestler coinvolti. La serata ha visto cambiamenti rilevanti nel roster e nello sviluppo delle rivalità in corso.

L’episodio del l’11 maggio di RAW è stato molto importante, perché ha mostrato le conseguenze di Backlash. Molti fan hanno parlato del semi-ritiro di Asuka, e questa settimana lo show ha affrontato direttamente l’argomento. Asuka è apparsa in un segmento nel backstage durante la puntata. Ha avuto un momento con IYO Sky, durante il quale le due hanno parlato principalmente in giapponese. Successivamente, Asuka ha reso chiaro di voler passare il testimone. Asuka celebra IYO SKY. La “ Empress of Tomorrow ” ha dichiarato di essere molto felice che IYO Sky l’abbia battuta a Backlash. Ha aggiunto di aver sempre aspettato qualcuno che potesse prendere il suo posto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Asuka passa il testimone a IYO SKY a RAW

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Asuka volvió a escupir a Iyo Sky #wwe

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