Writing Coaching | il libro che spiega 101 concetti chiave della scrittura

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si parla tanto dei problemi della scrittura - la tecnica, lo stile, la grammatica - ma ai problemi di chi scrive. chi ci pensa? Paolo Calabrò: ecco chi ci pensa! Coach professionista, scrittore, editor e traduttore, Calabrò ha pubblicato oltre dieci libri di narrativa, saggistica e filosofia.🔗 Leggi su Casertanews.it

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