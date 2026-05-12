Writing Coaching | il libro che spiega 101 concetti chiave della scrittura

Si parla tanto dei problemi della scrittura - la tecnica, lo stile, la grammatica - ma ai problemi di chi scrive. chi ci pensa? Paolo Calabrò: ecco chi ci pensa! Coach professionista, scrittore, editor e traduttore, Calabrò ha pubblicato oltre dieci libri di narrativa, saggistica e filosofia.🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La pianista suonerà in mondovisione per la chiusura delle Olimpiadi Invernali. E che qui ci spiega come ha scoperto nuovi lati di sé, tra coaching, divulgazione, conduzione tv. E «un’opera in cortile» con il marito, Alessandro Baricco

Leggi anche: Anm, ecco come si sono presi le 4 poltrone-chiave: il caso che spiega tutto