Windows 11 e SSD NVMe | allarme calo prestazioni fino al 70%

Un utente ha segnalato un forte calo delle prestazioni del proprio SSD NVMe dopo aver aggiornato il sistema operativo da Windows 10 a Windows 11. La velocità di lettura e scrittura del disco rigido a stato solido è diminuita fino al 70% rispetto ai valori originali del dispositivo. La problematica riguarda principalmente le performance di accesso ai dati e si manifesta dopo l'installazione del nuovo sistema operativo.

Un utente ha segnalato un drastico calo delle prestazioni del proprio disco rigido a stato solido dopo aver effettuato il passaggio da Windows 10 a Windows 11, con velocità di lettura e scrittura che sono crollate drasticamente rispetto ai valori nominali del dispositivo. Il problema, che interessa le operazioni sequenziali pur lasciando invariati i test random 4K, sembra dipendere dalla gestione software del driver StorNVMe e dalle nuove impostazioni di risparmio energetico introdotte dal sistema operativo di Microsoft. L’aggiornamento tecnologico verso l’ultima versione di Windows non è sempre privo di ostacoli tecnici, specialmente possiede hardware di ultima generazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11 e SSD NVMe: allarme calo prestazioni fino al 70% Notizie correlate Comunicato Stampa: Acquista Sistemi Operativi Windows e Risparmia fino al -70%Il sistema operativo Windows è uno dei più diffusi tra i computer di tutto il mondo. Microsoft rilancia Windows 11 con aggiornamenti mirati per migliorare prestazioni e competere con i sistemi open source.Microsoft ha avviato una rinnovata strategia per rilanciare Windows 11, dopo mesi di crescente insoddisfazione da parte degli utenti e una forte... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aggiornare il PC con un SSD NVMe: il Lexar NM620 da 256GB è scontato del 22%; Migliori SSD (aprile 2026); Come scegliere un notebook (aprile 2026); Portatile HP con 32GB di RAM e Core i5 a 669€, ma anche un ASUS anti MacBook Air a prezzo eccezionale. Windows 11 rallenta gli SSD? Dopo l'aggiornamento puoi perdere fino al 70% di velocitàUn aggiornamento a Windows 11 può ridurre drasticamente le prestazioni delle unità SSD NVMe: ecco quando può succedere. Driver e firmware aggiornati risultano decisivi per ripristinare le prestazioni ... msn.com L'SSD va più lento dopo l'upgrade a Windows 11: ecco perchéL'upgrade da Windows 10 a 11 può causare un crollo delle prestazioni SSD se il driver non viene aggiornato. La scoperta di un utente. punto-informatico.it Nuovo Patch Tuesday di Windows 11, nuovo problema facebook In Francia gli uffici governativi smetteranno di usare il sistema operativo Windows, di Microsoft, per passare a Linux x.com