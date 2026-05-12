Volvo Trucks lancia nuovi motori meno consumi e pronti all’idrogeno
Volvo Trucks ha presentato due nuovi motori da 13 litri progettati per migliorare l’efficienza. Questi motori sono compatibili con il diesel rinnovabile e con alimentazioni a gas, inclusi i futuri utilizzi a idrogeno. La produzione di questi motori punta a ridurre i consumi e a offrire soluzioni più sostenibili per il settore dei trasporti. La novità riguarda sia la tecnologia che le applicazioni possibili in futuro.
Fai, riparte il censimento “I Luoghi del Cuore”: si votano i più amati. Viola Ardone racconta Napoli e Piazza Bellini MILANO (ITALPRESS) – Arrivano i motori Volvo Trucks più efficienti di sempre: due nuovi motori da 13 litri, predisposti per il diesel rinnovabile e per alimentazioni a gas, comprese le future applicazioni a idrogeno. Entrambi si basano sulla più recente piattaforma di motori sviluppata internamente da Volvo.Il motore a combustione continua a svolgere un ruolo importante nella strategia di Volvo Trucks per i gruppi propulsori, e i nuovi motori offrono una combinazione particolarmente interessante di maggiore potenza, consumi ridotti, minori emissioni, rumorosità inferiore e migliore guidabilità.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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