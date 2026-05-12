Volvo Trucks lancia nuovi motori meno consumi e pronti all’idrogeno

Volvo Trucks ha presentato due nuovi motori da 13 litri progettati per migliorare l’efficienza. Questi motori sono compatibili con il diesel rinnovabile e con alimentazioni a gas, inclusi i futuri utilizzi a idrogeno. La produzione di questi motori punta a ridurre i consumi e a offrire soluzioni più sostenibili per il settore dei trasporti. La novità riguarda sia la tecnologia che le applicazioni possibili in futuro.

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Fai, riparte il censimento “I Luoghi del Cuore”: si votano i più amati. Viola Ardone racconta Napoli e Piazza Bellini MILANO (ITALPRESS) – Arrivano i motori Volvo Trucks più efficienti di sempre: due nuovi motori da 13 litri, predisposti per il diesel rinnovabile e per alimentazioni a gas, comprese le future applicazioni a idrogeno. Entrambi si basano sulla più recente piattaforma di motori sviluppata internamente da Volvo.Il motore a combustione continua a svolgere un ruolo importante nella strategia di Volvo Trucks per i gruppi propulsori, e i nuovi motori offrono una combinazione particolarmente interessante di maggiore potenza, consumi ridotti, minori emissioni, rumorosità inferiore e migliore guidabilità.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuovi motori Audi V6: tanta potenza e migliori consumiLe più performanti tra le Audi di nuova generazione sono tutte spinte da propulsori di tipo V6. Volvo: Camion a idrogeno entro il 2030, senza celle a combustibileVolvo Trucks sta portando su strada una rivoluzione silenziosa per il trasporto pesante, con l’obiettivo di immettere nel mercato i primi camion a... Argomenti più discussi: Volvo Trucks punta sulla multienergia per il trasporto pesante; Volvo gongola: 'Mai stato così facile sostituire i camion diesel con quelli elettrici'; Autonomia insufficiente? DAF lancia un simulatore per le tratte dei camion elettrici; Toyota si allea con Daimler e Volvo per l’idrogeno. Volvo Trucks lancia nuovi motori, meno consumi e pronti all'idrogenoMILANO - Arrivano i motori Volvo Trucks più efficienti di sempre: due nuovi motori da 13 litri, predisposti per il diesel rinnovabile e per alimentazioni a gas, comprese le future applicazioni a idrog ... laprovinciacr.it