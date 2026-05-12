Volandri promuove il tennis azzurro | Sinner trascina tutti

Il capitano della squadra di Davis ha commentato la situazione attuale del tennis italiano, sottolineando il ruolo di Sinner nel motivare il gruppo. Durante l’ultimo incontro, Flavio Cobolli è stato sconfitto dall’argentino Thiago, registrando una battuta d’arresto. Le dichiarazioni del capitano evidenziano come il talento di alcuni giocatori continui a rappresentare un punto di forza per il movimento nazionale.

Le parole del capitano di Davis. La battuta d’arresto di Flavio Cobolli contro l’argentino Thiago Tirante, nella serata di ieri 11 aggio, ha impedito all’Italia di aggiornare ulteriormente i propri primati agli Internazionali di Roma, ma il bilancio del tennis azzurro resta comunque più che positivo. Sono quattro gli italiani approdati agli ottavi di finale del torneo romano. Un dato che conferma la profondità del movimento e che soddisfa Filippo Volandri, presenza costante al Foro Italico per seguire da vicino tutti i giocatori azzurri e che ha parlato a Gazzetta dello Sport. Il capitano di Coppa Davis ha tracciato un quadro dello stato di salute del tennis italiano, soffermandosi sia sui giocatori già consolidati sia su quelli che stanno vivendo una nuova fase di crescita.🔗 Leggi su 361magazine.com

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