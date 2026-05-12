Vlahovic il padre incontra una big | le ultimissime

Il padre dell’attaccante della Juventus ha avuto un incontro con una squadra di grande rilievo. La notizia arriva in un momento di mercato molto movimentato, con diverse trattative in corso. Non sono state rese note le motivazioni dell’incontro né eventuali dettagli sulle trattative in atto. La vicenda sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

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