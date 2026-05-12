Vlahovic il padre incontra una big | le ultimissime
Il padre dell’attaccante della Juventus ha avuto un incontro con una squadra di grande rilievo. La notizia arriva in un momento di mercato molto movimentato, con diverse trattative in corso. Non sono state rese note le motivazioni dell’incontro né eventuali dettagli sulle trattative in atto. La vicenda sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.
Ennesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’attaccante della Juventus: ecco cosa sta succedendo. Prima ha messo a segno la rete del definitivo 1-1 contro l’Hellas Verona con un grandissimo calcio di punizione, poi ha deciso la trasferta di Lecce con un gol da centravanti vero. Dusan Vlahovic sta letteralmente trascinando la Juventus in questo finale di stagione, ma c’è un grande punto interrogativo sul suo futuro. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Spalletti stravede per il 26enne originario di Belgrado e sarebbe disposto a tutto pur di allenarlo anche nella prossima stagione, ma il rinnovo con la Juve non appare per nulla scontato.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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