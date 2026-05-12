Dopo la vittoria di ieri, la Juventus si trova al terzo posto in classifica grazie ai gol di Vlahovic, che si è reso protagonista decisivo. L’Inter, invece, continua a lottare per la conquista di un posto in Champions League, mantenendo alta la pressione sulla concorrenza. La corsa alle posizioni di vertice si fa sempre più intensa, con le squadre che si contendono punti fondamentali per le prossime sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Lecce, grazie a un gol lampo di Dusan Vlahovic, che ha segnato dopo soli 12 secondi. Questo straordinario inizio ha propiziato il trionfo bianconero, catapultandoli al terzo posto della classifica. Vlahovic, il giovane attaccante serbo, ha dimostrato di essere decisivo e ha risposto alle speculazioni sul suo futuro: “Rimanere alla Juve? Vedremo”, ha dichiarato, lasciando aperte molte porte. L’allenatore Massimiliano Allegri ha apportato sei cambi alla formazione, rimodellando il gioco della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vlahovic decisivo, Inter fa sul serio: corsa Champions infuocata.

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