Atalanta Bayern Monaco bellissimo gesto dello stadio dopo il 5-0 dei tedeschi | ecco cosa è successo

Dopo il risultato di 5-0 subito dall'Atalanta contro il Bayern Monaco, lo stadio di Bergamo ha assistito a un gesto particolare da parte dei tifosi nerazzurri. Il pubblico ha mostrato rispetto e ammirazione nei confronti della squadra avversaria, rendendo onore ai tedeschi con un gesto che ha attirato l'attenzione di tutti i presenti. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

