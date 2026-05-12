Vittorio Brumotti e Belen Rodriguez hanno avuto una relazione? Ecco la verità
L'ex inviato di Striscia la Notizia ha chiarito di non aver mai avuto una relazione con la showgirl, smentendo così i rumor diffusi dopo l'ultimo Festival. Nessuna conferma è arrivata da entrambe le parti riguardo a una storia tra loro, e le voci sono state smentite pubblicamente. La coppia di persone coinvolte non ha fornito ulteriori dettagli o commenti sulla vicenda.
Vittorio Brumotti e Belen Rodriguez hanno avuto una relazione? Subito dopo lo scorso Festival di Sanremo era iniziata a circolare la voce di un flirt tra l'ex inviato di Striscia la Notizia e la showgirl argentina. Al di là delle indiscrezioni, però, non c'era stata alcuna conferma né prova concreta di un loro rapporto. A qualche mese di distanza, al contrario, è arrivata la smentita di Vittorio Brumotti, che, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha negato di aver avuto una relazione con Belen Rodriguez. "La relazione con le è una gran cavolata" ha dichiarato il ciclista e campione di bike trail che la scorsa estate ha condotto Camper in viaggio su Rai 1 dopo la lunga carriera trascorsa a Mediaset.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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