Tempo di lettura: 2 minuti “Orrenda”, “schifezza totale” e “sgorbio”: sono alcuni dei commenti alle sue foto che hanno visto vittima sui social una donna di 42 anni, F. C., finita al centro di una violenta ondata di body shaming. Lei, ormai stremata dalle continue offese, ha deciso di rivolgersi agli avvocati a cui ha chiesto di identificare gli autori dei post offensivi con lo scopo di denunciarli e chiedere un risarcimento per quello che sta patendo a causa loro. I suoi legali, Angelo e Sergio Pisani, hanno incaricato dei consulenti affinché identifichino gli haters per poi denunciarli alle forze dell’ordine e alla magistratura. “Il meccanismo è sempre lo stesso – spiegano i due professionisti – quanto mai tossico: l’utente si sente legittimato, dallo schermo di uno smartphone, a deridere le forme di una donna.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vittima di body shaming agli avvocati: “Identificate e denunciate miei haters”

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