Vintage in vigna tra i vigneti di Ramandolo

Domenica 17 maggio, dalle 10 fino a sera, le vigne di Ramandolo saranno aperte al pubblico per l'evento Vigna in Vintage, organizzato a Borgo Romanzo. Durante la giornata, i visitatori potranno passeggiare tra i filari e partecipare alle attività previste nel contesto dell'iniziativa. L’evento si svolge in una cornice di campagna e vigneti, offrendo un'occasione per conoscere da vicino il territorio e le pratiche agricole locali.

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Domenica 17 maggio dalle 10 al tramonto, a Borgo Romanzo, le vigne di Ramandolo tornano ad accogliere un nuovo Viñage, Vigna in Vintage. L’evento firmato Borgo Romanzo ed Eccezionale vi aspetta per una domenica immersa nella natura, tra atmosfere retrò, scorci tra le colline e il piacere delle.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lugo Vintage Festival, 40esima edizione: un weekend tra vintage, musica e designIl centro storico di Lugo si prepara ad accogliere la 40ª edizione del Lugo Vintage Festival, uno degli appuntamenti più attesi della primavera...