Vinessum 2026 la nuova edizione della rassegna dedicata ai vignaioli artigiani
È stata annunciata la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, una rassegna dedicata ai vignaioli artigiani. L’evento si terrà nel fine settimana di maggio negli spazi di un complesso monumentale di Bagnacavallo. La presentazione si è svolta presso un albergo storico della zona, con i dettagli sulla manifestazione comunicati ai rappresentanti del settore e agli appassionati.
È stata presentata all’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio negli spazi del complesso monumentale di via Cadorna. Alla conferenza stampa sono intervenuti la vicesindaca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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