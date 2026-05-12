Vinessum 2026 la nuova edizione della rassegna dedicata ai vignaioli artigiani

È stata annunciata la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, una rassegna dedicata ai vignaioli artigiani. L’evento si terrà nel fine settimana di maggio negli spazi di un complesso monumentale di Bagnacavallo. La presentazione si è svolta presso un albergo storico della zona, con i dettagli sulla manifestazione comunicati ai rappresentanti del settore e agli appassionati.

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È stata presentata all’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo la settima edizione di “Vinessum – Vignaioli protagonisti”, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio negli spazi del complesso monumentale di via Cadorna. Alla conferenza stampa sono intervenuti la vicesindaca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bon-Guitare Festival, la nuova rassegna dedicata ai molteplici linguaggi della chitarraSu iniziativa della Fondazione Luigi Bon, in collaborazione con il Comune di Tavagnacco, nasce il Bon-Guitare Festival, nuova rassegna dedicata alla... Temi più discussi: Vinessum 2026, la nuova edizione della rassegna dedicata ai vignaioli artigiani; Torna Vinessum, per scoprire vino e produttori; Dopo sette anni torna Vinessum: la due giorni dedicata all’enologia che mette al centro vignaioli e artigiani; Vinessum: a Bagnacavallo torna protagonista la manifestazione dedicata ai vignaioli indipendenti. Vinessum: a Bagnacavallo torna protagonista la manifestazione dedicata ai vignaioli indipendentiTorna a Bagnacavallo Vinessum – Vignaioli protagonisti, la rassegna dedicata al vino artigianale e ai produttori indipendenti, in programma sabato 16 e ... ravennanotizie.it Dopo sette anni torna Vinessum: la due giorni dedicata all’enologia che mette al centro vignaioli e artigianiIn programma degustazioni e momenti conviviali, incontri con i produttori e la possibilità di acquisto diretto delle eccellenze locali ... ravennaedintorni.it