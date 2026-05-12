Un ex attaccante ha commentato la situazione all’interno dell’Inter, affermando che anche i giocatori più esperti si impegnano al massimo e che nessuno è insostituibile. Ha anche parlato di un difensore, lasciando la decisione sulla sua posizione a lui stesso. Inoltre, ha commentato la finale di Coppa Italia in programma domani a Roma, precisando che non si può considerare una partita facile e invitando a dimenticare quanto successo in campionato.

Christian Vieri, un anno biancoceleste e sei nerazzurri, ora ambasciatore della Lega Calcio: questo Lazio-Inter, finale di Coppa Italia, è proprio “sua”. Speriamo, però, che sia più tirata dell’ultima di campionato. “Stavolta le motivazioni sono a mille, c’è un trofeo in mezzo da vincere, cambia tutto. L’Inter al doblete tiene parecchio e avrà già cancellato la grande gioia dello scudetto: è di gran lunga la squadra migliore in Italia, lo ha dimostrato durante tutto l’anno e parte ovviamente favorita. Ma occhio alla Lazio: ha avuto mille problemi quest’anno, ma una vittoria può riscattare tutto e questo ti manda in campo con il coltello tra i denti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vieri: "Nell'Inter di Chivu anche i big tirano la carretta. Bastoni? Decida lui, nessuno è insostituibile"

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