Ronaldo l’attaccante più forte del XXI secolo? La classifica della BBC
La BBC ha pubblicato una classifica in cui inserisce Cristiano Ronaldo tra gli attaccanti più forti del XXI secolo. L’elenco prende in considerazione le prestazioni e i risultati ottenuti dal calciatore negli ultimi vent’anni. Attualmente, si parla molto delle ultime partite giocate dai nerazzurri, con aggiornamenti sulle loro attività sportive.
Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Il Venezuela come banco di prova della geopolitica del XXI secolo
Perchè Damien Chazelle è uno dei migliori registi del XXI secolo?Il 19 gennaio è il compleanno di Damien Chazelle e vale la pena fermarsi a osservare il suo cinema come si guarda un palco prima che si accendano le...
Tutto quello che riguarda Ronaldo l'attaccante più forte del XXI....
Temi più discussi: Cristiano Ronaldo sempre più uomo d'affari; I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema; Cristiano Ronaldo torna nel calcio spagnolo... ma non in campo: ha acquistato il 25% di un club; Avversari più forti di sempre? Tra Messi e Cristiano Ronaldo metto lui: l'ex Juve e Inter sicuro.
Pagina 2 | Avversari più forti di sempre? Tra Messi e Cristiano Ronaldo metto lui: l'ex Juve e Inter sicuroArturo Vidal si è raccontato senza filtri nel corso di un’intervista al podcast Enfocados, ripercorrendo le tappe più significative di una carriera vissuta sempre al massimo tra Europa e Sudamerica. L ... tuttosport.com
Ronaldo ripensa al passato contro i biancocelesti: le parole sulla finale del ’98 contro la Lazio! Il ricordo dell’attaccante brasilianoRonaldo ripensa al passato contro i biancocelesti: le parole sulla finale del ’98 contro la Lazio! Il ricordo dell’attaccante brasiliano Prima di Inter Bodo/Glimt di Champions League, Ronaldo il fenom ... lazionews24.com
Il destino a volte sa essere proprio beffardo. Fu iconica quella clip di Ronaldo e Rodrygo alla vigilia dei Mondiali in Qatar del 2022, dove l'attaccante del Real Madrid "prese" un poco di forza dalle gambe del Fenomeno e la mise sulle sue, suscitando la risata d facebook
BBC - I 10 migliori centravanti del 21esimo secolo: 1 Ronaldo 2 Harry Kane 3 Erling Haaland 4 Thierry Henry 5 Robert Lewandowski 6 Didier Drogba 7 Karim Benzema 8 Zlatan Ibrahimovic 9 Luis Suarez 10 Miroslav Klose x.com