Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 12 maggio 2026, l'Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Durante la serata, sono state segnalate alcune situazioni di rallentamenti e disagi alla circolazione, con indicazioni su eventuali percorsi alternativi e interventi in corso. L'ente ha fornito informazioni in tempo reale tramite il suo servizio di infomobilità, con l’obiettivo di aggiornare gli automobilisti e migliorare la gestione del traffico.

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