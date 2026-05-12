Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 12 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il report si concentra su alcuni tratti stradali specifici, fornendo informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disservizi in tempo reale. La comunicazione viene diffusa tramite il sistema di informazione ufficiale della regione, con l’obiettivo di aggiornare gli automobilisti e facilitare la circolazione.

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Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della Roma Teramo dove ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo via Dei Fiorentini in direzione del centro C'è molto traffico anche sulle carreggiate della raccordo anulare in internal code tra Nomentana e allo svincolo con la Roma Teramo è più avanti all'altezza della Appia fine terra cose per traffico intenso all'altezza dello svincolo con via Trionfale tra la Tuscolana è lo svincolo con la 24 della Roma Teramo in entrata verso il centro code sul viadotto della Magliana a partire dall' ANSA del Tevere poi si rallenta sulla via Cassia...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 09:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio portiamo subito dal tratto Urbano della Roma terra ci ... romadailynews.it