Via Piave in Festa | nuovo appuntamento primaverile tra mercatini e divertimento

Domenica 17 maggio si terrà l’ultimo appuntamento primaverile di “Via Piave in Festa + (Plus)”, con mercatini, spettacoli e attività che animeranno la strada. La manifestazione, giunta alla sua fase conclusiva, prevede diverse iniziative pensate per coinvolgere i visitatori e offrire un pomeriggio di svago e divertimento. L’evento si svolge lungo via Piave, coinvolgendo commercianti e operatori locali.

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Domenica 17 maggio “Via Piave in Festa + (Plus)” torna con l’ultimo appuntamento primaverile, portando in via Piave spettacoli, attività e mercatini. Grande attenzione ai più piccoli con un originale luna park tematico con postazioni interattive di abilità e destrezza – tiro a segno, bowling.🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Festa del Tartufo Primaverile è pronta, tra stand gastronomici, mercatini e cacce al tartufoDomenica 8 marzo torna a Casola Valsenio la Festa del Tartufo Primaverile, organizzata dalla Pro Loco di Casola Valsenio in collaborazione con i... Argomenti più discussi: Poste Italiane: a Siracusa, nell'Ufficio postale di Via Piave è disponibile la cartolina filatelica per la Festa della Mamma; Via Piave, bodyguard anche di giorno all'ostello. Più liti, le persone si fanno fra le macchine dove passano anche famiglie e bambini; Grande festa a San Donà di Piave per la quarta Nazionale VIP; Spettacoli, musica e giochi ’L’isola si anima’ per l’estate. FESTA LUCA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Via Piave, la festa è un flop. I commercianti disertano: «Evento da rivedere»MESTRE - Mancava solo che dagli altoparlanti facessero sentire Canzone per te di Sergio Endrigo, con quell'attacco struggente La festa appena cominciata, è già finita..., che dice già tutto. ilgazzettino.it