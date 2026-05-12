Durante un’intervista televisiva, il pilota di Formula 1 ha risposto con sarcasmo a una battuta del conduttore, attirando l’attenzione sui social. La reazione di Verstappen è diventata virale, suscitando commenti tra gli utenti. Nel frattempo, un noto commentatore di motori ha pubblicamente criticato il conduttore per un comportamento considerato inappropriato durante la trasmissione.

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© Ameve.eu - Verstappen mette in imbarazzo Jimmy Fallon: risposta sarcastica virale

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