Veliero Parlante 2026 | al castello di Copertino una settimana di rivoluzioni educative tra futuro pace e comunità

Dal 10 al 16 maggio, il Castello di Copertino accoglie la XVIIesima edizione del Veliero Parlante, un evento dedicato alle scuole della rete che da quasi due decenni si propone di favorire metodi innovativi e attività pratiche in ambito educativo. La manifestazione prevede esposizioni, laboratori e incontri che coinvolgono 48 istituti scolastici, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento attraverso la collaborazione e lo sviluppo di competenze.

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