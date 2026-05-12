van der Wiel | Quattro anni al PSG con Ibrahimovic e Cavani ma non riesco a ricordare nulla

L'ex calciatore ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua esperienza al PSG, dove ha trascorso quattro stagioni. Ha menzionato di aver vissuto momenti difficili e di avere pochi ricordi delle serate di Champions League. In particolare, ha parlato di alcune serate tra le più complicate della sua carriera, senza entrare nei dettagli specifici. La sua testimonianza si concentra su aspetti emotivi e sulla difficoltà di conservare ricordi di quei momenti.

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