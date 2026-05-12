Vampiri edonismo e anni ’80 | Kristen Stewart e Wagner Moura sul set di Flesh of the Gods

Le riprese del nuovo film thriller horror sono iniziate a Los Angeles, ambientate negli anni ’80. La pellicola, intitolata Flesh of the Gods, vede nel cast Kristen Stewart e Wagner Moura. La regia è affidata a Panos Cosmatos, noto per il film Mandy. Le scene si svolgono in un’atmosfera che combina elementi di vampiri, edonismo e ambientazioni rétro. La produzione coinvolge diverse location della città e si prevede una lavorazione intensa.

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Le atmosfere elettriche della Los Angeles anni ’80 stanno per tingersi di sangue. Come riportato da Deadline, sono ufficialmente iniziate le riprese di Flesh of the Gods, il nuovo attesissimo thriller a tinte horror diretto da Panos Cosmatos (già regista del cult Mandy). La produzione è partita nelle Isole Canarie, in Spagna, per poi spostarsi a Colonia, in Germania, per la seconda fase del set. Flesh of the Gods vede protagonisti Kristen Stewart e Wagner Moura in un mondo di violenza ed edonismo. La storia segue Raoul (Moura) e Alex (Stewart), una coppia sposata che vive in un lussuoso attico di Los Angeles. Ogni notte i due scendono dal loro grattacielo per immergersi nel regno notturno della città.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Vampiri, edonismo e anni ’80: Kristen Stewart e Wagner Moura sul set di Flesh of the Gods ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Flesh of the Gods: Wagner Moura e Kristen Stewart nel trip vampiresco di Panos CosmatosNella scintillante e decadente Los Angeles degli anni ’80, il confine tra piacere e terrore sta per farsi molto sottile. Robert Pattinson scherza sul peggior segno zodiacale: tutti pensano che parli di Kristen StewartUna risposta nata da un possibile equivoco ha acceso il dibattito online attorno a Robert Pattinson.