Vacanza in famiglia in Puglia | nel resort immerso nel silenzio

Da vanityfair.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, una famiglia ha trascorso una vacanza in un resort situato all’interno di una riserva naturale di pini centenari a Castellaneta Marina. L’hotel si trova immerso nel silenzio della natura, offrendo un’atmosfera tranquilla e isolata. La struttura ha adottato misure per garantire il rispetto dell’ambiente circostante, creando un ambiente adatto alle famiglie in cerca di relax e natura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ethra Reserve è un parco enorme - una riserva naturale a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto - dentro cui convivono quattro strutture del gruppo Bluserena: l'Alborèa Ecolodge Resort e il Valentino Resort, quattro stelle, e i due cinque stelle, il Calanè Resort e il Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Ognuno ha i suoi spazi riservati, ma gli ospiti condividono la spiaggia, le piscine, i ristoranti. È una piccola città balneare costruita dentro una pineta, e non sembra né l'una né l'altra cosa. La spiaggia non è raggiungibile dall'esterno. Cinque chilometri di litorale deserto, dune, macchia mediterranea, un mare che in certi momenti della mattina prende un colore che non ha un nome preciso in italiano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

vacanza in famiglia in puglia nel resort immerso nel silenzio
© Vanityfair.it - Vacanza in famiglia in Puglia: nel resort immerso nel silenzio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trullo Don Giulio | Trullo per vacanze a Francavilla Fontana (BR) | Salento, Puglia, Italia

Video Trullo Don Giulio | Trullo per vacanze a Francavilla Fontana (BR) | Salento, Puglia, Italia

Notizie correlate

La tenuta di Al Bano Carrisi in Puglia: quanto costa dormire e mangiare nel resort a Cellino San MarcoDalle camere immerse tra vigneti e uliveti al ristorante tipico, fino alla spa dedicata al benessere, le Tenute Al Bano Carrisi sono diventate una...

A Pasqua nel resort da mille euro a notte: il capoclan Mazzarella tradito dalle vacanze con la famigliaRoberto Mazzarella, ritenuto a capo dell'omonimo cartello di camorra, arrestato dai carabinieri dopo un anno di latitanza in un villaggio turistico...

Argomenti più discussi: Vacanza in famiglia in Puglia: nel resort immerso nel silenzio; Estate 2026: vacanze in famiglia fronte mare; Ponte del 2 giugno con i bambini, le migliori mete italiane per famiglie senza stress; Le migliori spiagge d'Italia per andare con i bambini.

vacanza in famiglia inMichelle Hunziker in Puglia con le figlie: vacanza di famiglia nella masseria da 4mila euro a notteMichelle Hunziker ha organizzato una vacanza con le tre figlie lo scorso weekend in occasione della Festa della Mamma ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web