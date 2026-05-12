In Puglia, una famiglia ha trascorso una vacanza in un resort situato all’interno di una riserva naturale di pini centenari a Castellaneta Marina. L’hotel si trova immerso nel silenzio della natura, offrendo un’atmosfera tranquilla e isolata. La struttura ha adottato misure per garantire il rispetto dell’ambiente circostante, creando un ambiente adatto alle famiglie in cerca di relax e natura.

Ethra Reserve è un parco enorme - una riserva naturale a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto - dentro cui convivono quattro strutture del gruppo Bluserena: l'Alborèa Ecolodge Resort e il Valentino Resort, quattro stelle, e i due cinque stelle, il Calanè Resort e il Kalidria Hotel & Thalasso SPA. Ognuno ha i suoi spazi riservati, ma gli ospiti condividono la spiaggia, le piscine, i ristoranti. È una piccola città balneare costruita dentro una pineta, e non sembra né l'una né l'altra cosa. La spiaggia non è raggiungibile dall'esterno. Cinque chilometri di litorale deserto, dune, macchia mediterranea, un mare che in certi momenti della mattina prende un colore che non ha un nome preciso in italiano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vacanza in famiglia in Puglia: nel resort immerso nel silenzio

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