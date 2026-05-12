In un sondaggio condotto negli Stati Uniti, il 24% degli intervistati ritiene che l’attacco rivolto all’ex presidente sia stato una messinscena. Tra i diversi gruppi demografici, le persone con un’età superiore ai 50 anni mostrano una maggiore probabilità di sospettare un’operazione artificiale. Inoltre, i repubblicani risultano più scettici rispetto ai democratici, con percentuali significativamente più alte di chi dubita della versione ufficiale dei fatti.

? Punti chiave Quali gruppi demografici alimentano maggiormente il sospetto della messinscena?. Come variano le percentuali di scetticismo tra democratici e repubblicani?. Perché la politica americana viene percepita come un reality show?. Cosa rivelano questi dati sulla fiducia verso i media tradizionali?.? In Breve Il 21% dei democratici ritiene messinscena gli eventi di Butler, West Palm Beach e aprile.. Il 16% degli intervistati sospetta la veridicità dell'attacco al club di West Palm Beach.. Sofia Rubinson e Joan Donovan analizzano la crisi di autorità informativa e la spettacolarizzazione.. Solo il 3% dei repubblicani crede che gli attentati siano stati organizzati per scopi scenici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA, il 24% degli intervistati sospetta: l’attacco a Trump una messinscena

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Per la base Maga l'attentato a Trump del 25 aprile è stato una messinscena

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