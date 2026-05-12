In occasione del suo settantesimo compleanno, un noto personaggio televisivo ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, durante la quale ha parlato di alcune questioni personali e ha fatto alcune dichiarazioni su una sua conoscenza del passato. Tra le varie dichiarazioni, ha espresso il desiderio di rivedere una donna con cui ha avuto una relazione in passato, lasciando aperta la possibilità di un incontro futuro.

In occasione del suo 70esimo compleanno Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo e tra le varie dichiarazioni si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni su Gemma Galgani. Sono passati ormai molti anni dal loro addio a Uomini e Donne, lui non fa parte del dating show di Maria De Filippi da tanto tempo e non sembra essere assolutamente intenzionato a tornare nel programma. Per la dama torinese il loro è stato un grandissimo amore che ha fatto davvero fatica a dimenticare. La loro 'relazione' sembrava ormai del tutto archiviata ma potrebbe non essere così. Nelle ultime settimane più volte l'ex cavaliere ha detto che non gli dispiacerebbe rivedere la sua vecchia fiamma, lei però pubblicamente non ha replicato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna alla carica con Gemma: “Rivediamoci, chissà che potrà succedere”

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