Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 12 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da superguidatv.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La trasmissione comprende le sezioni del Trono Over e del Trono Classico. Le anticipazioni indicano che i protagonisti si preparano a condividere le loro storie e trovare nuovi incontri. La puntata di oggi è prevista per il 12 maggio 2026 e viene trasmessa nel pomeriggio.

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Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  martedì 12   maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Marco a confronto: la dama è nuovamente delusa dal comportamento del cavaliere. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono over con Diego e Maria. La conoscenza tra i due è finita tra frecciate e battibecchi. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 12 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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