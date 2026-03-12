Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta disponibile in streaming. La trasmissione comprende sia il Trono Over che il Trono Classico e viene trasmessa giovedì 12 marzo 2026. Sono previsti momenti dedicati alle interazioni tra i protagonisti e alle loro storie personali, con la possibilità di seguire gli sviluppi in tempo reale.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 12 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo confronto a centro studio tra Paola ed Edoardo. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Alessio e Debora. Riusciranno i due a sanare le rispettive incomprensioni?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 12 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con un faccia a faccia tra Arnaldo e Alessio. “ Tu hai l’esclusiva nei confronti di Debora? ” – domanda Alessio, ma la dama replica “ non è così, cioè stiamo uscendo e si sta creando una sorta di esclusiva, ma non ti ho scritto questo “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (12 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Articoli correlati

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (9 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 9 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, Trono Classico - Il racconto di Gianmarco

Altri aggiornamenti su Trono Over

Temi più discussi: Uomini e Donne, anticipazioni di oggi: Cinzia fa infuriare lo studio, tensioni nel Trono Over e nuove scintille nel Classico; Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia lascia il programma, emozioni nel trono over; Uomini e Donne anticipazioni: una coppia lascia lo studio, Tina attacca Cinzia; Uomini e Donne: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026. Show di Tina, urla contro Marina.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: REGISTRAZIONE 12 MARZO 2026 | Sara Gaudenzi ha scelto AlessioAnticipazioni Uomini e Donne, cosa accadrà nella registrazione di oggi 12 marzo 2026? Attese le dichiarazioni di Gemma Galgani su Giorgio Manetti ... ilsussidiario.net

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 marzo 2026| Confronto tra Ciro e Martina: lei in lacrimeAnticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 12 marzo 2026: confronto tra Ciro e Martina: lei in lacrime, lite tra Alessio e Debora ... ilsussidiario.net

Barbara De Santi ha deciso che non tingerà più i capelli. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha spiegato il motivo di questa decisione - facebook.com facebook

#GemmaGalgani, storica protagonista del trono over di #UominieDonne: dopo essersi innamorata di #MarioLenti, che però la vede solo come amica, riceve una sorpresa da #GiorgioManetti, che vuole tornare insieme a lei x.com